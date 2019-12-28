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28 грудня • оновлено в 14:42
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/ Розслідування

"Міжнародні зобов'язання": прокурор пояснив звільнення організаторів теракту в Харкові

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Організатори теракту в Харкові були звільнені з-під варти на виконання міжнародних зобов'язань України.

Таку заяву після оголошення рішення суду зробив прокурор Володимир Лимар, передає "Depo.Харьков".

"Дуже шкода, але тільки так Україна може виконати свої міжнародні зобов'язання", – зазначив він. За словами Лимаря, під час оголошення вироку троє підсудних перебували в СІЗО.

Він додав, що проведення відеоконференції відбулося на прохання обвинувачених. "Я уточнював. Це вони попросили проводити відеоконференцію", – сказав прокурор.

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Лимар також наголосив, що вирок у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є законним, обґрунтованим і вивіреним. Водночас прокурор зазначив, що вирок оголошено на території України, тому відбувати це покарання Віктор Тетюцький, Володимир Дворніков і Сергій Башликов мусять тільки на території України.

Організатори теракту у Харкові

Організатори теракту у Харкові

"Вечірній Харків"

Він сказав, що якщо виникнуть обставини, за яких з'явиться можливість, щоб вони відбували покарання, то їх помістять під варту.

Лимар наголосив, що він не компетентний коментувати будь-які питання обміну з Росією, тому не зміг уточнити, хто, коли і як буде переданий російській стороні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня Фрунзенський суд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Проте їх випустять із СІЗО.

Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцький увійдуть до списків на обмін полоненими між Україною і Росією.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Обмін полоненими Вибух в Харкові
Місце
Україна Харків
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Вместе с судьями повесить надо!!!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Хмельницкий Данил, И вместе с ЗЕлупой и его шимпанЗЕ обменять на всех наших пленных. Вот это был бы цирк, Президента Украины с его шимпанЗЕ на пленных обменяли.
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