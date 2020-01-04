"Міжнародні детективи": співробітників Нацполіції і СБУ викрили в "зливі" інформації іноземним дипмісіям

Колишніх і чинних співробітників Національної поліції України та Служби безпеки України викрили у "зливі" інформації іноземним дипломатичним місіям.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook. Зазначається, що інформацію вони отримували під час проведення незаконних заходів.

"Підрозділ кібербезпеки Главку припинив діяльність організованого угрупування так званих "міжнародних детективів", до складу якого входили колишні та діючі співробітники Нацполіції та Служби. Вони спеціалізувались на збуті інформації, отриманої під час проведення незаконних заходів, у тому числі представникам іноземних дипломатичних місій", – йдеться у повідомленні.

Співробітників Нацполіції і СБУ викрили в "зливі" інформації ФБ СБУ

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Співробітників Нацполіції і СБУ викрили в "зливі" інформації ФБ СБУ

Співробітників Нацполіції і СБУ викрили в "зливі" інформації ФБ СБУ

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