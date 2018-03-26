Фейгін дав оцінку "кремлівському інсайду" щодо Донбасу

Кремль може виступити з ініціативою про введення міжнародної адміністрації на Донбас.

"Але ця конструкція не влаштує Київ, і для цього є серйозні підстави", - сказав "Обозревателю" російський адвокат Марк Фейгін.

Коментуючи висновки російського журналіста Михайла Зигаря, опубліковані в журналі Time, він зауважив: "Теоретично Кремль може будувати подібну конструкцію, тому що йому вигідний будь-який проблемний розвиток подій для Києва".

"Але чому на неї повинна погоджуватися Україна? Який мотив? Для цього немає правових підстав", - підкреслив адвокат.

І навів низку доводів. За його словами, перш за все, окуповані території сходу України є складовою частиною держави. При цьому "всі міжнародні документи визнають територіальну цілісність України", - нагадав Фейгін.

Далі - Україна є унітарною державою, а не конфедерацією. Отже, Донбас не може отримати особливі повноваження на конфедеративної основі.

Далі - рішення про долю частини своєї території України повинна ухвалювати самостійно. "А так виходить, що хтось повинен вирішувати, що буде з цією територією, не має значення, хто - Росія, Захід або ООН", - зауважив Фейгін.

І, нарешті, сам факт війни не може бути підставою для введення на ту чи іншу територію міжнародної адміністрації, - підкреслив він.

Фейгін також звернув увагу на те, що паралелі, проведені автором між Косово і Донбасом, є некоректними. "Проблема Косово була більш специфічною, тому що в Косово не вторгалися іноземні війська, поки не йшла війна. А тут фактично територія була відірвана. Якби російські війська не ввійшли туди, Донбас б не став відособленою територією", - сказав адвокат.

Таким чином, "якщо говорити про якийсь особливий статус цієї території, то тільки в рамках законодавства України, в рамках територіальної цілісності України і на підставі рішення, яке ухвалює сама Україна", - резюмував адвокат.

Як писав "Обозреватель", російський журналіст, колишній головний редактор каналу "Дощ" Михайло Зигарь в статті для Time висловив думку про те, що Путін протягом свого нового президентського терміну готується вирішити "проблему Донбасу" і передати окуповані території під контроль міжнародної адміністрації.