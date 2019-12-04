Міць і сила броні: танкісти ООС показали яскраве відео з Донбасу

Резервісти Збройних сил України провели масштабні танкові навчання у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Вони відпрацювали прорив мінних загороджень, відбиття наступу та контратаку і опублікували видовищне відео на сторінці штабу ООС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Такого масштабу навчання ми проводимо раз на місяць. Також двічі на тиждень підрозділи піднімаються по тривозі з виходом на умовний вогневий рубіж для виконання поставлених завдань", – розповів заступник комбрига 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Юрій Крупко.

Танкові навчання ЗСУ Скріншот відео

За його словами, такі навчання проводять не у встановлений заздалегідь час, щоб бійці були готові вдень і вночі за будь-яких умов виконувати бойові завдання.

"Хлопці на "нулі" мають бути впевнені – в найкоротші терміни вони одержать підтримку", – наголосив Крупко.

Зі свого боку начальник штабу танкового батальйону 28-ї ОМБр капітан Тарас Хомич розповів, що навчання показали тренованість резервів всіх рівнів.

"Резерв комбрига, який відігравав наступальну роль, і резерв командира ОТУ – танкові підрозділи, які працювали паралельно. Один відбивав напад умовного противника, а другий контратакував і відновлював контроль над "нульовими позиціями", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше резервісти 93-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ провели тактичні навчання з бойовою стрільбою. Військові відточували вміння знищувати ворога вогнем батареї реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Також масштабні навчання у зоні ООС на Луганщині провели танкісти ЗСУ. Вони виконали навчальні завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

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