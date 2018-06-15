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Митрополитам УПЦ МП заборонили покидати "ДНР"

1.4тЧитати новину російською

Ватажки "ДНР" заборонили виїзд з окупованої території Донецької області митрополитам УПЦ МП - Донецькому і Маріупольському Іларіону і Горлівському і Слов'янському Митрофану.

Як повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук, заборона діє "аж до особливого розпорядження".

Також він повідомив, що за вказівкою адміністрації президента РФ, структурні підрозділи "МВС" та "МГБ" "ДНР" і "ЛНР" переведені на "посилений варіант несення служби" на "період проведення ЧС з футболу в РФ".

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митрополит Іларіон

митрополит Митрофан

"Сенс цього розпорядження не ясний, враховуючи, що ніякі заходи, що мають відношення до ЧС-2018, в ОРДЛО проводитися не будуть", - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ІС, терористи зібралися розділити територію Донецька на три категорії.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
Об'єкт
УПЦ МП
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