Митрополитам УПЦ МП заборонили покидати "ДНР"

Ватажки "ДНР" заборонили виїзд з окупованої території Донецької області митрополитам УПЦ МП - Донецькому і Маріупольському Іларіону і Горлівському і Слов'янському Митрофану.

Як повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук, заборона діє "аж до особливого розпорядження".

Також він повідомив, що за вказівкою адміністрації президента РФ, структурні підрозділи "МВС" та "МГБ" "ДНР" і "ЛНР" переведені на "посилений варіант несення служби" на "період проведення ЧС з футболу в РФ".

митрополит Іларіон

митрополит Митрофан

"Сенс цього розпорядження не ясний, враховуючи, що ніякі заходи, що мають відношення до ЧС-2018, в ОРДЛО проводитися не будуть", - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ІС, терористи зібралися розділити територію Донецька на три категорії.