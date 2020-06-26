Митники в Херсоні влаштували корпоратив із Каменських і MOZGI за $25 000

Херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив, що місцеві митники, незважаючи на карантин, влаштували масштабний корпоратив, який коштував їм десятки тисяч доларів.

Фото й відео з гуляння він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. За його словами, тільки на виступ Насті Каменських і гурту MOZGI компанія витратила $25 тисяч (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я розповім у картинках, як митниця гуляла в "Шаде". Каменських і MOZGI, за моєю інформацією, обійшлися в $25 000. Скільки коштувала сама гулянка – думаю, всі в курсі, у кого запитати. А чого ж так скромненько? Могли б і "Квартал 95" покликати, а то завтра президент приїде і з'ясується, що ви його не поважаєте", – із сарказмом зазначив журналіст.

Риженко також поцікавився, чи оштрафують херсонських митників за порушення норм карантину.

Херсонські митники влаштували гулянку, незважаючи на карантин. Telegram-канал Костянтина Риженка

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