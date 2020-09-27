Місце катастрофи Ан-26 в Чугуєві показали з висоти
Опубліковані фото місця аварії літака ЗСУ Ан-26 в Чугуєві з висоти пташиного польоту.
Знімки, зроблені вранці 26 вересня з допомогою дрона, показало видання "Сегодня" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На фото видно уламки літака біля траси, військову техніку та людей.
При цьому на другій смузі утворилося величезна пробка з автомобілів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
В результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Виявилося, що у лівого двигуна літака ЗСУ Ан-26, що розбився, був перевищений термін служби.