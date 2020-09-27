Місце катастрофи Ан-26 в Чугуєві показали з висоти

Опубліковані фото місця аварії літака ЗСУ Ан-26 в Чугуєві з висоти пташиного польоту.

Знімки, зроблені вранці 26 вересня з допомогою дрона, показало видання "Сегодня" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На фото видно уламки літака біля траси, військову техніку та людей.

При цьому на другій смузі утворилося величезна пробка з автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: