Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''

Після війни у 1992/93 роках, розв'язаної російсько-окупаційними військами у Грузії, селище Акармара (Абхазія) перетворилося на привид.

Блогер Vitauskas у Twitter опублікував відповідне відео, на якому видно, як зруйновані будівлі поглинула природа.

"Ці кадри ватним жителям Донбасу, які кликали Путіна і хотіли потрапити в Росію, кремлівські пропага*дони показати "забули", — прокоментував блогер.

Зазначається, що колись в Акармарі проживало близько 5 тисяч осіб, але зараз лишилося лише 35. Більшість залишила селище після війни Росії із Грузією у 2008 році.

"Прип'ять краще виглядає!" "Пропагандисти взагалі мало що показують, особливо, що стосується правди", "Донбас-2", "Русскій мір безжальний і нещадний", — пишуть коментатори.

Абхазія. Акармара. Після приходу "русского міра", за якихось 25 років живе шахтарське місто перетворилося на місто-привид із серіалу "Життя без людей".

Ці кадри ватним жителям Донбасу, які кликали Путіна і бажали потрапити в Росію, кремлівські пропагандони показати "забули" pic.twitter.com/SypvOXDQyk — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 21 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу шокувало поводження з дітьми у РФ. Користувачі заявили, що росіяни свідомо "готують терористів із пелюшок".