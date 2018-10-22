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Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''

123.9тЧитати матеріал російською

Після війни у 1992/93 роках, розв'язаної російсько-окупаційними військами у Грузії, селище Акармара (Абхазія) перетворилося на привид.

Блогер Vitauskas у Twitter опублікував відповідне відео, на якому видно, як зруйновані будівлі поглинула природа.

"Ці кадри ватним жителям Донбасу, які кликали Путіна і хотіли потрапити в Росію, кремлівські пропага*дони показати "забули", — прокоментував блогер.

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Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''
Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''

Зазначається, що колись в Акармарі проживало близько 5 тисяч осіб, але зараз лишилося лише 35. Більшість залишила селище після війни Росії із Грузією у 2008 році.

Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''
Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''
Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''

"Прип'ять краще виглядає!" "Пропагандисти взагалі мало що показують, особливо, що стосується правди", "Донбас-2", "Русскій мір безжальний і нещадний", — пишуть коментатори.

Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''
Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''
Місто-привид без людей: мережу жахнуло відео наслідків ''русского міра''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу шокувало поводження з дітьми у РФ. Користувачі заявили, що росіяни свідомо "готують терористів із пелюшок".

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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"обоз", как всегда, врет. вооруженный конфликт в 1992-1993 годах был развязан грузинами и абхазами совершенно самостоятельно. Грузия первая ввела войска в Абхазию. делили территории. а все потому что "русский мир" ушел оттуда, СССР развалился.
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Ильченко София
Ильченко София
когда же вы гнидяры сруцкие,поймете:"Вы для УКРАИНЫ,ДЕРЬМО,самое конченное и забытое"!В УКРАИНЕ,срушисткой падали , места нет, и никогда не будет!Па-раша без УКРАИНЫ,полный ноль!На хуй пшли из ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ,чмыри хуйловские!Мы вас ненавидим,и знать вас не хотим.Наши пути полностью разошлись, и ваша война, в УКРАИНЕ,никогда не будет прощена.Только полная зачистка,и закрытие границ, с проклятой срусией!
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Ильченко София, Софочка, не убивайтесь вы так! вы же так не убьетесь!
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Ильченко София
Ильченко София
РУСИШ ШВАЙНЕ!Самая конченная,упоротая нация,вражин и уебанов!Раборосы ебаные!Как же вы заебали весь мир и ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ!ОТЬЕБИТЕСЬ ОТ УКРАИНЫ,холопы изнасилованные хуйлом!Ватомозг полностью разложился, у вас, животные опущенные!
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