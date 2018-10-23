''Місто-катастрофа'': у Криму поскаржилися на продовження хіматаки

Жителі окупованого Армянська продовжують скаржитися на викиди в атмосферу, незважаючи на заяви "влади", що ситуація під контролем.

Блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала у Twitter фото лакмусових папірців, які демонструють значну концентрацію кислоти у повітрі.

"Титан працює. Дихати нічим, наліт, іржа, діти хворіють. Офіційно дають перевищення тільки з хлорводню — удвічі гранично припустимої концентрації", — написала вона.

Армянськ

місто катастрофа

Титан працює

Дихати нічим, наліт, іржа, діти хворіють

оф.дають перевищення тільки з хлорводню - удвічі ГДК pic.twitter.com/MFT1fwKgib — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Армянськ

свіжий лакмус

катастрофа на місці pic.twitter.com/2Lxdy2hezv — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня в місті Армянськ сталася екологічна катастрофа на заводі "Кримський титан", що серйозно вдарила по здоров'ю людей та довкіллю. Незабаром з'ясувалося, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.

Нещодавно стало відомо, що Армянськ знову накрила "кислота", через що лікарі порадили місцевим жителям залишити свої будинки.

22 жовтня "Кримський титан" відновив роботу.