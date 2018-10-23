''Місто-катастрофа'': у Криму поскаржилися на продовження хіматаки

Жителі окупованого Армянська продовжують скаржитися на викиди в атмосферу, незважаючи на заяви "влади", що ситуація під контролем.
Блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала у Twitter фото лакмусових папірців, які демонструють значну концентрацію кислоти у повітрі.
"Титан працює. Дихати нічим, наліт, іржа, діти хворіють. Офіційно дають перевищення тільки з хлорводню — удвічі гранично припустимої концентрації", — написала вона.
Армянськ— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.
місто катастрофа
Титан працює
Дихати нічим, наліт, іржа, діти хворіють
оф.дають перевищення тільки з хлорводню - удвічі ГДК pic.twitter.com/MFT1fwKgib
Армянськ— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 23 жовтня 2018 р.
свіжий лакмус
катастрофа на місці pic.twitter.com/2Lxdy2hezv
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня в місті Армянськ сталася екологічна катастрофа на заводі "Кримський титан", що серйозно вдарила по здоров'ю людей та довкіллю. Незабаром з'ясувалося, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.
Нещодавно стало відомо, що Армянськ знову накрила "кислота", через що лікарі порадили місцевим жителям залишити свої будинки.
22 жовтня "Кримський титан" відновив роботу.
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