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''Місто-катастрофа'': у Криму поскаржилися на продовження хіматаки

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Жителі окупованого Армянська продовжують скаржитися на викиди в атмосферу, незважаючи на заяви "влади", що ситуація під контролем.

Блогер RoksolanaToday&Крим опублікувала у Twitter фото лакмусових папірців, які демонструють значну концентрацію кислоти у повітрі.

"Титан працює. Дихати нічим, наліт, іржа, діти хворіють. Офіційно дають перевищення тільки з хлорводню — удвічі гранично припустимої концентрації", — написала вона.

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Фіолетове море і сморід: у Криму заговорили про нову екологічну катастрофу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня в місті Армянськ сталася екологічна катастрофа на заводі "Кримський титан", що серйозно вдарила по здоров'ю людей та довкіллю. Незабаром з'ясувалося, що "хіматака" з півострова дісталася і до материкової частини України.

Нещодавно стало відомо, що Армянськ знову накрила "кислота", через що лікарі порадили місцевим жителям залишити свої будинки.

22 жовтня "Кримський титан" відновив роботу.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да это все фейк. Жители Армянска, на самом деле, очень рады, что завод работает рядом с ними. Это и стабильная работа и выстокая зарплата и сфера обслуживания. Обоз, переписывай новость.)
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