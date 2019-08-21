Міст, перемир'я і полонені: у Кучми розповіли, про що домовилися в Мінську

Режим перемир'я на Донбасі, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливу дію на ситуацію з безпекою в регіоні.

Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, другого президента країни Леоніда Кучми Дарина Оліфер. "Хоча, на жаль, не обійшлося без втрат", – підкреслила вона.

Відзначається, що подальше безстрокове дотримання режиму тиші "особливо важливе в контексті початку нового навчального року".

Оліфер додала, що українська сторона проінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка щодо виконанню взятих на себе зобов'язань із завершення розмінування в районі моста в Станиці Луганської і готовність розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року.

"Однозначно, до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост НЗФ ОРЛО. Надалі демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним і дзеркальним. Досягнуто домовленості, що всі роботи щодо мосту повинні проходити в тісній координації із СММ ОБСЄ", – сказано в повідомленні.

У ТКГ також триває робота над взаємним звільненням утримуваних осіб.

Ще одним з пріоритетних питань є безперебійне водопостачання для всієї території Донбасу, що допоможе поліпшити гуманітарну ситуацію для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

"Всі учасники підгрупи погодилися, що більшої уваги потребує питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою", – підсумувала Оліфер.

Ілюстрація. Переговори щодо Донбасу в Мінську Вести

Нагадаємо, тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня. У групі заявляли, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський пропагандист, політолог Олексій Рощин заявив, що Росія розв'язала війну на Донбасі нібито для того, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді, за словами "журналіста", цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

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