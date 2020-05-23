Мисливця, який убив на Житомирщині сімох людей, привезли на суд у бронежилеті: всі деталі
У суботу, 23 травня, у Житомирі розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку. Напередодні 58-річний чоловік застрелив сімох осіб, з якими відпочивав на природі.
Близько 13:30 підозрюваного доставили в зал Королівського районного суду в бронежилеті і шоломі. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.
Прокурори будуть вимагати арешту Захаренка на два місяці без права внесення застави.
Адвокат Захарченко заявив спочатку, що вбиті проходять по інших кримінальних справах, тому це судове слухання має бути закритим, оскільки буде розголошуватися таємниця слідства у інших справах.
Близько 14:00 суддя попросив пресу вийти на час надання свідчень підозрюваним.
Крім того, захисник мисливця наполягав на тому, що він нібито сам викликав поліцію і не приховував слідів вбивства. Закарченко, за словами адвоката, був особисто знайомий тільки з трьома вбитими. Решту він нібито раніше не бачив.
Нагадаємо, що компанія киян у ніч на 22 травня відпочивала на березі ставка. Шестеро лягли спати в сарайчику, а двоє продовжили випивати з орендарем водойми. Близько 1:00 години ночі орендар ставка почав розстрілювати відвідувачів із мисливської рушниці. Він убив сімох людей, один зумів утекти і викликати поліцію.
Серед загиблих є діючі військові Національної гвардії України і київський волонтер. Стрільцем виявився 58-річний Анатолій Захаренко. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Відео із залу суду:
Як повідомляв OBOZREVATEL, на місці злочину правоохоронці виявили п'ять одиниць зареєстрованої зброї, яке належить учасникам подій. Серед них мисливську рушницю, з якої стріляв орендар ставка.
Як видно на фото з місця події, деякі жертви намагалися відстрілюватися. Національна поліція повідомила про підозру затриманому ввечері 22 травня.