Мисливця, який убив на Житомирщині сімох людей, привезли на суд у бронежилеті: всі деталі

Стрільцем виявився 58-річний Анатолій Захаренко. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

Серед загиблих є чинні військові Національної гвардії України та київський волонтер

Приблизно о 1:00 годині ночі орендар ставка почав розстрілювати відвідувачів із мисливської рушниці. Він убив сімох людей, один зумів втекти й викликати поліцію

Компанія киян відпочивала на березі ставка. Шестеро лягли спати в сарайчику, а двоє продовжили випивати з орендарем водойми

У суботу, 23 травня, у Житомирі розпочався суд щодо обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренку. Напередодні 58-річний чоловік застрелив сімох осіб, з якими відпочивав на природі.

Близько 13:30 підозрюваного доставили в зал Королівського районного суду в бронежилеті і шоломі. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

Прокурори будуть вимагати арешту Захаренка на два місяці без права внесення застави.

У Житомирі судять убивцю сімох людей 5 Канал

Адвокат Захарченко заявив спочатку, що вбиті проходять по інших кримінальних справах, тому це судове слухання має бути закритим, оскільки буде розголошуватися таємниця слідства у інших справах.

Близько 14:00 суддя попросив пресу вийти на час надання свідчень підозрюваним.

Крім того, захисник мисливця наполягав на тому, що він нібито сам викликав поліцію і не приховував слідів вбивства. Закарченко, за словами адвоката, був особисто знайомий тільки з трьома вбитими. Решту він нібито раніше не бачив.

У Житомирі судять убивцю сімох людей 5 Канал

У Житомирі судять убивцю сімох людей ТСН

Нагадаємо, що компанія киян у ніч на 22 травня відпочивала на березі ставка. Шестеро лягли спати в сарайчику, а двоє продовжили випивати з орендарем водойми. Близько 1:00 години ночі орендар ставка почав розстрілювати відвідувачів із мисливської рушниці. Він убив сімох людей, один зумів утекти і викликати поліцію.

Серед загиблих є діючі військові Національної гвардії України і київський волонтер. Стрільцем виявився 58-річний Анатолій Захаренко. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Відео із залу суду:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місці злочину правоохоронці виявили п'ять одиниць зареєстрованої зброї, яке належить учасникам подій. Серед них мисливську рушницю, з якої стріляв орендар ставка.

Як видно на фото з місця події, деякі жертви намагалися відстрілюватися. Національна поліція повідомила про підозру затриманому ввечері 22 травня.

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