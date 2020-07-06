Міський голова Нової Каховки озвучив подробиці ліквідації наслідків пожежі

Абсолютна більшість квартир у житловому будинку в Новій Каховці Херсонської області, де сталася масштабна пожежа, придатна для проживання.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. "На сьогодні практично немає жодної родини, яка не має даху над головою", – повідомив він.

За словами мера, ніч на 6 липня 20 сімей провели в своїх квартирах, ще 4 сім'ї були розміщені в дитячому саду, розташованому в ста метрах від будинку, люди з двох квартир "перебралися до родичів".

6 липня в будинку працювала комісія з оцінки матеріальних збитків від пожежі. Станом на вечір у будинку відновлено електропостачання. "Розпочато обстеження кожної квартири на предмет підключення газу, ми це зробимо протягом наступних двох днів", – розповів міський голова.

Коли буде визначена сума завданих збитків, міськрада збереться на позачергове засідання. За словами мера, найбільшої допомоги потребують 3 сім'ї. "Гроші знайдемо, не залишимо людей без підтримки", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, 5 липня в Новій Каховці Херсонської області сталася масштабна пожежа в житловій п'ятиповерхівці. Пізніше стало відомо, що до неї причетний 38-річний мешканець будинку.