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Місиво з заліза й крові: на трасі перед Києвом лоб у лоб зіткнулися "Лексус" і "Мерседес". Фото ДТП

2.8т Читати матеріал російською

На трасі до Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій "Мерседес-спринтер" зіткнувся із "Лексусом".

У результаті аварії серйозно постраждали троє осіб, розповів свідок події ведучий Радіо НВ Дмитро Тузов у Facebook.

"На 351-му кілометрі "варшавки", приблизно о третій годині ночі, побачили наслідки лобового зіткнення автомобілів "Мерседес-спринтер" і "Лексус". Обидва авто потужним ударом буквально перетворені в купу битого металу. Закривавленого водія "Лексуса" працівники МНС виймали з уламків автомобіля спецзасобами, синхронно лікарі рятували його життя — робили ін'єкції знеболювального. Поліцейський тримав крапельницю і розмовляв із затиснутою металом людиною, щоб вона не втратила свідомість. Швидка забрала в лікарню і двох потерпілих із "Мерседеса" — також закривавлених і в стані шоку. Ті, хто вижили в катастрофі, не розуміли, що відбувається. Площа в радіусі декількох десятків метрів залита моторним маслом і буквально всіяна уламками металевих частин, пластику і скла", — описав він ДТП.

ДТП

ДТП

Facebook Дмитро Тузов

Місиво з заліза й крові: на трасі перед Києвом лоб у лоб зіткнулися "Лексус" і "Мерседес". Фото ДТП

Facebook Дмитро Тузов

Місиво з заліза й крові: на трасі перед Києвом лоб у лоб зіткнулися "Лексус" і "Мерседес". Фото ДТП

Facebook Дмитро Тузов

За словами свідка, на місці аварії професійно працювали декілька екіпажів поліції.

"Зокрема, це 209-й екіпаж із Житомира, поліцейські з Сарн та Олевська, підрозділ МНС, швидка допомога. Без зайвих слів кожен робив свою роботу — рятували постраждалих, регулювали рух (щоб ще хтось із нічних "гонщиків" не влетів у це місиво), гасили задимлення "Спринтера". Поліція, співробітники МНС і медики діяли, як на мене, чітко і професійно. Це важливо зазначити", — написав Тузов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ДТП у Києві постраждали чотири особи.

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Тема
Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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