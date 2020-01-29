Мішені "поклали" без зусиль: у мережі з'явилися видовищні фото десанту ЗСУ з Донбасу

У зоні ООС на Луганщині 46-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ провела масштабні навчання для вдосконалення бойової майстерності захисників.

Як повідомляється на сторінці Міністерства оборони України у Facebook, пріоритетом у них були визначені дії з оборони, тактична медицина, тактика ведення бою і взаємодія з бронетехнікою, вдосконалення командної роботи.

Кожен елемент підготовки десантники вчилися виконувати на максимальній швидкості, оскільки від цього в реальному бою залежатиме їхнє життя.

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Наприклад, екіпажі бойових машин відпрацювали нормативи завантаження і розвантаження боєкомплекту БМП-1. Задум тренування був таким: розрахунок великокаліберного кулемета ДШК помітив пересування сил супротивника і передав сигнал бронегрупі, щоб вона з десантом вийшла на допомогу.

Завдання десанту – якнайшвидше висадитися з БМП-1 і, пересуваючись перебіжками, захопити укриття і приготуватися до відбиття атаки. Процес висадки прикривали вогнем як розрахунок ДШК, так і бойової машини піхоти. Потім почали підніматися групи мішеней, які десантники легко "поклали".

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Навчання десантників у зоні ООС на Луганщині Facebook 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше танкові і протитанкові підрозділи ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності в районі відведення важкого озброєння оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!