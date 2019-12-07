Схеми і тендери: журналісти викрили махінації банку "Конкорд"

Банк "Конкорд", про який йде мова в журналістському розслідуванні, замішаний в цілому ряді схем, а сам банк належить родині секретаря Дніпровського міськради В'ячеслава Мішалова.

Про це йдеться в матеріалі видання Дніпровська панорама. За офіційними даними НБУ, найбільшими акціонерами банку станом на 13 червня 2017 р є дві рідні сестри: Олена Вілієвна Сусідка (56,23%) і Юлія Вілієвна Сусідка (43,77%). Правда, за станом на 1 січня 2016 року і раніше Олена Вілієвна носила подвійне прізвище – Сусідка-Мішалова. Під тим же прізвищем вона була депутатом Дніпропетровської облради минулого скликання, до червня 2014 р була членом фракції Партії регіонів.

Чоловіком Олени Сусідки-Мішаловій був В'ячеслав Мішалов. Восени 2015 року він став депутатом Дніпропетровської міськради за списком партії "Самопоміч", а з березня 2016 р займає пост секретаря міськради. Це друга за значенням посаду в Дніпрі після мера.

За матеріалами досудового розслідування, як пишуть журналісти, невстановлені особи, організувавши цілий ряд фіктивних підприємницьких структур в Києві та Дніпропетровській області, вступили в змову з посадовими особами АКБ "Конкорд". Після чого на рахунки цих підприємств, відкритих в "Конкорді", почали надходити безготівкові кошти від фірм, бажаючих ухилитися від сплати податків, а також "безнал" держпідприємств, керівники яких могли займатися фактичним розкраданням державних грошей.

За матеріалами СБУ, пишуть ЗМІ, в гривневих операціях конвертаційного центру брало участь щонайменше два десятка фірм, які обслуговуються в "Конкорді". Більшість з них, не маючи необхідної кількості працівників, складських приміщень або транспорту, надавали фіктивні послуги купівлі-продажу матеріальних цінностей реально існуючим підприємствам, допомагаючи їм ухилятися від сплати податків. Товар, як правило, продавався за готівку за договірною ціною.

Ще з півсотні підприємств-резидентів правоохоронні органи характеризують як псевдоімпортерів і псевдоекспортерів, реквізити яких використовувалися для проведення незаконних зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій на замовлення реально діючих суб'єктів та інших конвертаційних центрів. Внаслідок чого багатомільйонні суми виводилися в офшори.

У справі також фігурують іноземні компанії, зареєстровані в різних офшорних зонах і китайських територіях випереджаючого розвитку, допомагали здійснювати псевдоімпорт. Завдяки таким операціям українські організатори і замовники схем отримували можливість купувати валюту на міжбанківському ринку за фіктивними контрактами.

Суди за клопотанням слідчої групи Нацполіціі виносять рішення про арешт рахунків підприємств-учасників незаконних операцій. У другій половині жовтня Печерський суд м.Києва прийняв більше 20 таких рішень по різним підприємствам. Також висловлювалося припущення, що правоохоронці можуть зацікавитися бізнесом, що належить безпосередньо власникам "Конкорду". Наприклад, київським рестораном Reef, відкритим в 2015 р на місці автосалону Ferrari на вул. Шота Руставелі. За деякими даними його ключовим співвласником є Олена Сусідка.

Яке відношення до організації сумнівних фінансових схем за участю "Конкорда" мають Мішалов і люди з його найближчого оточення, мало встановити слідство. Однак з тих пір пройшло вже більше півроку, а про результати розслідування навколо "Конкорда" нічого не чути.

Слідство навколо "Мішалова"

У березні 2017 р ЗМІ повідомили про нове розслідування, на цей раз навколо самого Мішалова. Правоохоронні органи зайнялися сім'єю секретаря міськради Дніпра, за два роки "заробила" на місцевих тендерах близько півмільярда гривень. Мається на увазі перш за все компанія "Майстер-Буд", одним з бенефіціарів якої є батько В'ячеслава Мішалова – Дмитро Мішалов.

6 березня Жовтневий суд Дніпра надав слідчим прокуратури Дніпропетровської області доступ до відомостей про банківські операції ТОВ "Майстер-Буд", пов'язаних з роботами з реконструкції та благоустрою стадіону "Трудові резерви" в Дніпрі. А також дозволив вилучення в "Приватбанку" документів щодо руху коштів на рахунках "Майстер-Буд".

Йдеться про виграний ТОВ "Майстер-Буд" тендері Дніпропетровської облдержадміністрації на суму понад 48 млн грн, з яких 45 млн вже профінансовані. У лютому прокуратура Дніпропетровської області почала досудове розслідування щодо чиновників управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, що вступили в змову з посадовими особами ТОВ "Майстер-Буд" з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Для цього зловмисниками, як кажуть в прокуратурі, вносилися завідомо недостовірні відомості в акти про виконані роботи. При цьому реконструкція та благоустрій на стадіоні "Трудові резерви" ще не закінчені.

Журналісти пишуть, що з тих пір як В'ячеслав Мішалов став секретарем Дніпровського міськради, фірмі його батька, що називається, "пішла карта". Компанія "Майстер-Буд" почала один за іншим вигравати міські та обласні тендери на ремонти доріг і реконструкцію комунальних об'єктів. У жовтні минулого року "Наші гроші" нарахували за "сімейною" компанією секретаря Дніпровського міськради виграних тендерів в цілому на 466 млн грн. Найбільші з них пов'язані з ремонтом доріг в Дніпрі (на 150 млн грн), реконструкцією обласної офтальмологічної лікарні (128,8 млн грн) і вже згаданої реконструкції стадіону "Трудові резерви" (48 млн грн). Крім цього, "Майстер-Буд" підрядилась допомогти владі Дніпра перевести близько трьох десятків котелень в Чечелевському районі з газу на паливні пелети. У цьому можна угледіти прямий інтерес В'ячеслава Мішалова. До призначення на посаду секретаря міськради він очолював ПАТ "Дніпропрес", одним з напрямків діяльності якого є якраз виробництво пелет.

Ще одна компанія Дмитра Мішалова – "Майстер-Профі" – бере участь в ключовому для Дніпра проект цього року – реконструкції центрального моста через річку Дніпро. Проект фінансуватиметься з бюджету України і обійдеться казні, як мінімум, в 177 млн грн. Компанія "Майстер-Буд" вигравала тендерні процедури, незважаючи на наявність конкурентів, які пропонували меншу ціну за аналогічні послуги і обсяг робіт. Їх пропозиції відхилялися під найрізноманітнішими приводами.

За даними ЗМІ, дійшло до того, що підозріла тендерна везучість компаній Мішалова-старшого спочатку муляла очі навіть партійному шефу Мішалова-молодшого – лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому, і той відхрестився від підопічного, давши команду написати звернення в НАБУ з проханням перевірити публікації в ЗМІ про зловживання В'ячеслава Мішалова своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах своєї родини. Відповідну заяву на адресу директора НАБУ Артема Ситника було подано головою виконкому партії народним депутатом Олегом Лавриком.

Разом з В'ячеславом Мішаловим "під роздачу" потрапив і голова бюджетної комісії міськради Дніпра Артем Хмільник, який отримав цю посаду теж за квотою "Самопомочі". 5 квітня їх обох виключили з фракції "Самопомочі" в міськраді.

Тоді ж депутати і представники громадських організацій створили ініціативну групу, яка домагається позбавлення Мішалова і Хмельникова посад. За словами члена фракції "Окроп" Дмитра Погребова, люди, які крадуть бюджетні гроші, відомі всій країні.

"На жаль, дніпровська корупція стала брендом. Ключові дійові особи в цій схемі – секретар міської ради В'ячеслав Мішалов і голова бюджетної комісії Артем Хмільник. Після того як депутат міськради від партії "Самопоміч" В'ячеслав Мішалов зайняв пост секретаря, фірми його батька почали отримувати від міста багатомільйонні підряди. В результаті сім'я Мішалова робить для міста практично все: від проведення Інтернету в школи навіть туди, де він давно встановлено, до реконструкції Нового моста майже за 200 млн грн", – підкреслив Погребов.

11 квітня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що він з ініціативи "Самопомочі" включив до порядку денного чергової сесії міськради питання про переобрання секретаря міськради і голови бюджетної комісії.

21 червня мер Дніпра повідомив в ефірі skrypin.ua, що фірма "Майстер-Профі", яка є підрядником ремонту Нового мосту в Дніпрі, просить додатково 67 млн грн на завершення робіт. Коментуючи скандал з приводу того, що великий поспіль у 177 млн грн на ремонт Нового мосту отримала фірма батька секретаря міськради В'ячеслава Мішалова, міський голова заявив, що такі роботи можуть виконувати лише три фірми в Україні.

"Якщо ми говоримо про міст, то це складні роботи, і в країні їх можуть зробити тільки три компанії: "Майстер-Профі", "Альтіс" і "Альтком". Якби виграв "Альтіс", якби "Альтком" – що фірма Азарова, а виграв "Майстер-Профі", – пояснив Філатов.

В ефірі "11 каналу" Дніпра заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко спростував необхідність додаткового фінансування ремонту Нового мосту, а також заявив, що знайти підрядників для капітального ремонту об'єкта – не проблема.

"Підрядників – маса, їх море на території України", – завірив заступник Філатова.

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