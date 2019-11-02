Миру не хочуть: штаб ООС заявив про нові бої з "Л/ДНР" на Донбасі

У суботу, 2 листопада, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як сказано у зведенні пресцентру штабу ООС, окупанти застосували міномети, РПГ, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі таких населених пунктів: Новогригорівка, Талаківка, Водяне, Авдіївка, Новознанівка і Новолуганське.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що тривають заходи по розведенню сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram