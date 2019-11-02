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2 листопада • оновлено в 22:15
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/ Розслідування

Миру не хочуть: штаб ООС заявив про нові бої з "Л/ДНР" на Донбасі

2.3т Читати матеріал російською

У суботу, 2 листопада, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як сказано у зведенні пресцентру штабу ООС, окупанти застосували міномети, РПГ, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі таких населених пунктів: Новогригорівка, Талаківка, Водяне, Авдіївка, Новознанівка і Новолуганське.

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"Армія готова!" У штабі ООС зробили важливу заяву про розведення військ на Донбасі

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що тривають заходи по розведенню сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Разумеется, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому ОБСТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ох, да харош марить уже... Все уже видели, кто хочет мира, а кто нет. По-моему уже даже сказочные долбо_бы всё поняли.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ежедневный отчет № 259/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 ноября 2019 года Тип отчета: Ежедневный отчет Этот отчет предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией отчета является текст на английском языке Краткое изложение В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Луганской области. Во дворе жилого дома в Золотом-5 (Михайловке) команда СММ зафиксировала воронку. Миссия осуществляла мониторинг дальнейшего отвода сил и средств с участка разведения в районе Золотого. На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской СММ продолжала наблюдать за строительными работами на разрушенной секции моста. Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня ни на одном из трех участков разведения.
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