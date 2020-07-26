Миротворців ООН перекинули на Донбас для контролю перемир'я

У зону проведення ООС у Донецькій та Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці з досвідом участі у миротворчих місіях під егідою ООН.

Це відбувається в рамках підготовки підрозділів зі складу ОС до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке починає діяти з 27 липня 2020 року, повідомляється у Facebook Операції об'єднаних сил.

"Передусім, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН", – йдеться у повідомленні.

В ОС наголосили, що українські військовослужбовці не позбавляються можливості "у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ". Для належної відсічі противнику у разі порушення домовленостей Командування ОС створило додаткові резерви.

Також у Донецькій та Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних та іноземних ЗМІ для об’єктивного інформування українського суспільства та світової спільноти про поточну ситуацію, наголосили в ООС.

На Донбас прибувають українські миротворці ООН. Facebook Операції об'єднаних сил

На Донбас прибувають українські миротворці ООН. Facebook Операції об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" уже заявили про готовність до переходу до повного безстрокового припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Зазначається, що командири незаконних збройних формувань "провели інструктаж особового складу".