УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Миротворці ООН на Донбасі: Захарченко висунув "умову"

8.3тЧитати новину російською

Ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко озвучив свою "умову" введення миротворців ООН на окупований Донбас.

За його словами, він особисто буде підтримувати варіант запропонований президентом Росії Володимиром Путіним, який складається в "озброєну охорону спостерігачів ОБСЄ", передає РІА Новости.

"Якщо це буде формат, озвучений Володимиром Володимировичем Путіним, то моя позиція не міняється - я готовий розглядати і вносити в "народну раду" пропозицію забезпечити безпеку місії ОБСЄ і поставити патрулі ОБСЄ, які охоронятиме ООН, на лінії розмежування з нами. Але це не означає, що ми будемо відводити свої війська, щоб вони могли там вільно пересуватися", - сказав Захарченко.

Новини
"Хто піде воювати?" Єльченко розкрив перспективу миротворців на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН в разі розміщення на всій території окупованого Донбасу допоможе повернути мир на цих землях за лічені тижні.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіМиротворча місія ООН
Особа
Олександр Захарченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
20
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги