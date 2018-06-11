Миротворці ООН на Донбасі: Захарченко висунув "умову"

Ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко озвучив свою "умову" введення миротворців ООН на окупований Донбас.

За його словами, він особисто буде підтримувати варіант запропонований президентом Росії Володимиром Путіним, який складається в "озброєну охорону спостерігачів ОБСЄ", передає РІА Новости.

"Якщо це буде формат, озвучений Володимиром Володимировичем Путіним, то моя позиція не міняється - я готовий розглядати і вносити в "народну раду" пропозицію забезпечити безпеку місії ОБСЄ і поставити патрулі ОБСЄ, які охоронятиме ООН, на лінії розмежування з нами. Але це не означає, що ми будемо відводити свої війська, щоб вони могли там вільно пересуватися", - сказав Захарченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН в разі розміщення на всій території окупованого Донбасу допоможе повернути мир на цих землях за лічені тижні.