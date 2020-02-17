"Миротворець" "покарав" главу Мюнхенської конференції за план щодо Донбасу

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер потрапив у базу "Миротворця" через "мирний" план для України щодо Донбасу, що містить проросійські пункти.

Адміністратори сайту звинуватили його в "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також участі в пропагандистських заходах Росії проти України". Приписали Ішингеру і "маніпулювання суспільно значущою інформацією".

У "Миротворці" скандальний документ, ухвалений на конференції, назвали "планом капітуляції і розчленування України".

Глава Мюнхенської конференції потрапив у "Миротворець" 24 канал

Відреагували також на заяву Ішингера, що "не варто сприймати план занадто серйозно". Автори закликали главу конференції також не сильно хвилюватися через своє включення в список.

Перефразовували і його слова про те, що не варто обурюватися. Директор Центру "Миротворець" Роман Зайцев із приводу внесення глави Мюнхенській конференції в базу сказав: "Я не бачу нічого поганого в тому, що Вольфганг Ішингер опинився в компанії російських військових злочинців, бойовиків, найманців і вбивць. Пан Ішингер повинен бути щасливий від наданої йому честі. Він повинен розуміти, що ми не проти нього. Ми його друзі. Він просто повинен вірити нам".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

У МЗС України одразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати й експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

Після цього документ був вилучений із сайту Мюнхенської конференції.

Через деякий час він знову став доступний, його текст повернули на сайт форуму.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав гучний документ "вкиданням" і "приватною ініціативою якихось громадян".

Співавтор і глава Мюнхенській конференції Вольфганг Ішингер заявив, що "не варто обурюватися" і що "немає нічого поганого в тому, що були присутні пару росіян". Він також назвав себе другом України.

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