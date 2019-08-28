Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Путін натиснув на спусковий гачок в Іловайську

3.5т Читати матеріал російською

У Генштабі озвучили нові дані по загиблих в Іловайському котлі. Під час виходу українських бійців "зеленим коридором" загинуло 129 осіб, поранено 18 осіб, пропали безвісти – 22, в заручники потрапило 10 військовослужбовців.

Чи зробила Україна висновок з цієї трагедії? Чи може вона повторитися знов? І хто є її головним винуватцем?

На жаль, Іловайська трагедія може повторитися сьогодні в разі загострення бойових дій. Але це умови війни.

Щодо висновків, які українська сторона зробила або повинна була зробити, то це те, що Росія була і залишається учасником збройного конфлікту, і що вступати з нею в будь-які переговори, особливо про "зелені коридори" - це обманювати самих себе і наражатися на небезпеку.

Новини
"Різали пацанів кортиками": воїн ЗСУ розповів про тортури під Іловайськом

Необхідно завжди пам'ятати про те, що Росія не виконує домовленості – так було в Сирії, так було в Чечні, так було в Україні. І так було під час боїв під Іловайськом.

Наступне, що необхідно знати – що операцією повинні керувати досвідчені військові, орієнтуючись не на політичну чи економічну кон'юнктуру, а, в першу чергу, на оперативну необхідність, яку диктує війна.

Іловайський котел, ілюстрація

Іловайський котел, ілюстрація

Google Images

Під час війни або під час підготовчого періоду до війни держава повинна функціонувати відповідним чином. Коли був Іловайськ, наша залізниця не давала зеленого коридору, щоб швидко перекинути війська на необхідний напрям. Люди чекали, поки пройдуть товарняки Ахметова, поки пройдуть вагони з вугіллям і з чимось іще. Війська були не в пріоритеті. А керівництво залізниці Донецької області перебувало в окупованому Донецьку. Війська розвантажувалися просто в полі і йшли пішим ходом на підтримку.

Новини
"Тату, я живий!" Ветеран АТО розповів про жахи Іловайського котла

Тобто ми самі себе поставили в такі умови, коли просто фізично не могли надати допомогу хлопцям.

І це питання до всіх – до керівництва країни, до Генерального штабу, до кожного українця: чому під час війни ми робили вигляд, що війни немає.

Але головний висновок, який ми не зробили – це те, що винуватець тієї бійні, той, хто натискав на спусковий гачок, хто вводив війська в Україну – Російська Федерація і безпосередньо Путін.

Ми дуже часто кидаємося звинувачувати один одного, забуваючи про те, що стріляли і вбивали не українці, а саме росіяни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Бої за Іловайськ
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини Росії
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стратусов Додж
Стратусов Додж
Кстати, жалко что слиберальничали - надо было идти дальше и давить эту нечисть. Тогда бы сейчас никакого пиз.дежа про какую-то войну не было и люди бы не гибли.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Если в Иловайской бойне виноват бы Путин , то бы Гай давным давно кричал слава России и вступил партию Единая Россия )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Стратусов Додж
Стратусов Додж
О как великие украинские полководцы оправдывают свою тупорылость! Хорошо хоть не дошли "на помощь", а то еще бы больше киборгов на запчасти пустили.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...