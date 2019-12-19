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19 грудня • оновлено в 13:10
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"Надули по всіх фронтах!" Ветеран АТО змалював ситуацію після "нормандської зустрічі"

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Росія продовжує порушувати Мінські угоди – з моменту "нормандської зустрічі" в Парижі на Донбасі щодня фіксуються обстріли українських позицій.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО, офіцер запасу Мирослав Гай. "І у нас майже кожен день були поранені, а вчора (18 грудня. – Ред.) – загиблий", – наголосив він.

Гай нагадав, що днями штаб ООС знову повідомив про велику кількість важкого озброєння з боку росіян.

"Вони не виконують жодних дій навіть щодо старих пунктів Мінського формату, таких як припинення вогню і відведення важкого озброєння. Це ставить під сумніви будь-які подальші дії та можливі домовленості", – зазначив офіцер.

Крім того, за його словами, досі в зону розведення не допускається ОБСЄ, хоча це було однією з вимог "нормандського формату".

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"Вони нас надули по всіх фронтах, з усіх питань. А ми продовжуємо робити великі блакитні очі та казати "ой . Шукати, як сказав колись Зеленський, "мир в очах Путіна". Почнуть виконувати якісь реальні дії – можна буде говорити про прорив", – констатував Гай.

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Боєць також прокоментував заяву глави МЗС Вадима Пристайка про те, що в Україні недостатньо людей для рівноцінного обміну полоненими з РФ.

"Це, якщо чесно, просто феєрична заява. Раніше обмінний фонд ніколи не обговорювався публічно... По-перше, про слабкість своїх позицій не варто говорити на весь світ на телеканалах і ефірах, тим більше перед такими складними переговорами. Це що, пас адміністраціям ОРДЛО і росіянам?" – поцікавився він.

На його думку, обмін "всіх на всіх" – це зрозуміла формула, а наразі навколо обміну відбуваються якісь спекуляції.

Перемир'я на Донбасі не спостерігається

Перемир'я на Донбасі не спостерігається

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня в Мінську відбулася перше засідання Тристоронньої контактної групи після "нормандського саміту" в Парижі, під час якого президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін провели прямі переговори.

За повідомленнями ЗМІ, на переговорах в Мінську сторонам не вдалося досягти компромісу щодо обміну полоненими. Відсутність прогресу підтвердив і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську мінські домовленості Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Новини Донбасу ООС
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семенов Александр
семенов Александр
Мирослав гай (по его собственным воспоминаниям), когда,был маленьким все время ссался и ему при этом не меняли пеленки,отчего его кожа слезала с него, так он описывал зверства советских врачей ((( Славаукрайини!!!
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