Українські військові в зоні проведення ООС на Донбасі "змішують із землею" окупантів, їх втрати зросли в 3-4 рази, – поскаржився один з екс-ватажків "ДНР" Ігор Гиркин.

З початку року російські окупаційні війська, їх регулярні і нерегулярні формування, наростили кількість обстрілів українських позицій. Вони почали більш активно діяти. Якщо минулого року у нас були дні, коли було по 5-10 обстрілів, то за останні тижні у нас і 25, і 30, і 40 обстрілів на день.

І це не залишається без покарання з нашого боку.

Через те, що у нас війна позиційна, і Мінськими домовленостями заборонені великі калібри, важка артилерія, хоча росіяни постійно порушують цю заборону, українці відповідають тільки калібрами, які дозволені, або протитанковим озброєнням. Наприклад, протитанковими ракетами, гранатометами або крупнокаліберними кулеметами.

Боєць ЗСУ в зоні бойових дій, ілюстрація Цензор.НЕТ

Протягом усіх років війни українці дійсно дуже сильно підвищили свою майстерність у використанні такого озброєння в тактичних умовах. У нас великий прогрес в роботі снайперських пар, ПТУРщиків. Українці також дуже сильно розвинули різні способи розвідки, зокрема, використання безпілотних апаратів, контрбатарейних радарів, які нам надали американці. До речі, вони дають можливість дуже швидко і з точністю до метра виявляти місце, звідки ведеться вогонь. Крім того, протягом цих років ми дуже добре вивчили тактику росіян і бойовиків.

Відповідно, це дає нам переваги і можливості, на відміну від 2014 року, відносно малими засобами завдавати противнику максимальної шкоди в рамках оборонної війни, тому що ми обороняємося, а не наступаємо.

На відміну від найманців, українська армія працює так: український солдат побув 3-4 місяці на фронті, потім повертається в бойову частину – він на контракті. Але він не їде додому – він відразу ж йде на полігон. Спочатку у нього бригадні навчання, потім вчення резервістів, в яких він також бере участь – тренує резервістів. Потім він їде на міжбригадні вчення, а потім хтось із них їде на міжнародні навчання з країнами НАТО.

До речі, це одна з причин масових звільнень, тому що люди дуже втомлюються. Але, з іншого боку, такий режим приносить користь – українська армія постійно підвищує свою майстерність і має можливість малими засобами дуже ефективно реагувати на обстріли з зброї, яка малв б давати противнику перевагу.

Як ми бачимо, тут є хороші відповіді з нашого боку, тому вони і стогнуть.

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