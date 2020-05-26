Глава партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов заявив, що РФ необхідно взяти терористичні "Л/ДНР" "під тимчасовий протекторат".

Таку думку росіянин висловив після онлайн-зустрічі з так званою міністеркою охорони здоров'я "Донецької народної республіки" Ольгою Довгошапко, повідомляється на сайті його політсили.

Сергій Миронов Колаж

Миронов також озвучив пропагандистську теза про те, що українські захисники нібито обстрілюють населені пункти ОРДЛО.

"На Донбасі знову ллється кров... Серед постраждалих є навіть діти – сорок осколків витягли медики у хлопчика...

За словами очевидців, такої гострої ситуації на Донбасі не було з 2015 року. У республіках оголошена мобілізація, і навіть мирні жителі виступили з проханням роздати їм зброю, щоб самим захистити себе", – повторив фейки про ситуацію на Донбасі Миронов.

Йому не сподобалося те, що Україна не збирається надавати особливий статус "республікам".

"Росії необхідно взяти "ДНР" і "ЛНР" під тимчасовий протекторат. Тільки ввівши особливий статус для "республік" у складі РФ, Донбас зможе повернути мир на свою землю і подолати коронавірус, почати жити нормально. Таке наше історичне і моральне завдання", – заявив пропагандист.

За його словами, на Донбасі живуть "росіяни, які усвідомлюють себе частиною "русского міра", які мають мужність заявляти про це та боротися за право і честь бути росіянами, говорити російською мовою, розділяти спільну історію і віру".

Миронов також похвалився тим, що його партія першою серед інших російських "визнала незалежність" незаконних "Л/ДНР".

Сергій Миронов spravedlivo.ru

"Міністерка" "ДНР" spravedlivo.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін завив, що США нібито намагаються дискредитувати Росію і її президента Володимира Путіна, щоб зробити країну "якомога слабшою, а потім розчленувати".