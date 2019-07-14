"Мирно не вийде": з'явився прогноз щодо відхіду Путіна

Зміна влади в Росії проходитиме важким і можливо кривавим шляхом, але в найближчій перспективі не варто цього чекати.

Таку думку висловив адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі "Апостроф", прокоментувавши прогноз політолога Валерія Солов'я про падіння системи у 2020 році та припущення публіциста Леоніда Радзиховського про відхід президента РФ Володимира Путіна в 2024 році.

"Я, чесно кажучи, поки не бачу такої втоми у цієї влади, щоб вона могла за такий короткий час з кимось поділитися своїми повноваженнями", – заявив адвокат.

За його словами, зараз складно сказати, чи піде зміна влади мирним шляхом. Однак адвокат вважає, що цей процес в Росії буде не дуже простим.

"І за останні роки прикладом відносно безболісної зміни влади, і то не без крови, був серпень 1991 року (коли в Чайковському тунелі на Садовому кільці через зіткнення прихильників Бориса Єльцина з колоною бронетехніки Таманської дивізії загинули три людини). Наступна спроба зміни влади обернулася сотнями трупів під час жовтневих подій 1993 року", – підкреслив Полозов.

Володимир Путін

Він підкреслив, що на даному етапі мирна зміна влади в Росії не є можливою. "Можливий трансфер в рамках системи, як Єльцин зробив з Путіним, а Путін з Дмитром Медведєвим і назад. Але це не означає зміну системи. По-мирному поки не виходить реалізовувати ці речі", – підсумував Полозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року. Також російський політолог Олександр Морозов назвав можливих наступників президента РФ.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Путін задумав провести рокіровку влади, в результаті якої він залишиться біля керма.

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