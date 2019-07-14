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"Мирно не вийде": з'явився прогноз щодо відхіду Путіна

20.1т Читати матеріал російською

Зміна влади в Росії проходитиме важким і можливо кривавим шляхом, але в найближчій перспективі не варто цього чекати.

Таку думку висловив адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі "Апостроф", прокоментувавши прогноз політолога Валерія Солов'я про падіння системи у 2020 році та припущення публіциста Леоніда Радзиховського про відхід президента РФ Володимира Путіна в 2024 році.

"Я, чесно кажучи, поки не бачу такої втоми у цієї влади, щоб вона могла за такий короткий час з кимось поділитися своїми повноваженнями", – заявив адвокат.

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За його словами, зараз складно сказати, чи піде зміна влади мирним шляхом. Однак адвокат вважає, що цей процес в Росії буде не дуже простим.

"І за останні роки прикладом відносно безболісної зміни влади, і то не без крови, був серпень 1991 року (коли в Чайковському тунелі на Садовому кільці через зіткнення прихильників Бориса Єльцина з колоною бронетехніки Таманської дивізії загинули три людини). Наступна спроба зміни влади обернулася сотнями трупів під час жовтневих подій 1993 року", – підкреслив Полозов.

Володимир Путін

Володимир Путін

Він підкреслив, що на даному етапі мирна зміна влади в Росії не є можливою. "Можливий трансфер в рамках системи, як Єльцин зробив з Путіним, а Путін з Дмитром Медведєвим і назад. Але це не означає зміну системи. По-мирному поки не виходить реалізовувати ці речі", – підсумував Полозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року. Також російський політолог Олександр Морозов назвав можливих наступників президента РФ.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Путін задумав провести рокіровку влади, в результаті якої він залишиться біля керма.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Микола Полозов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Пока-еще-адвокату полозову не дают покоя лавры уже-не-адвоката фейгина видимо))))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А зачем россиянам власть менять ,если она нас устраивает! Разве на майдане произошла смена власти? По-моему это был дворцовый переворот ,когда заместители стали руководителями!
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3
3
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Куцырь Дмитрий:"А зачем россиянам власть менять ,если она нас устраивает! " А и незачем, пока устраивает. Это уже потом: https://youtu.be/XEVvrw79cDc
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2
1
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
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