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Мирні жителі під загрозою: терористи обстріляли гуманітарний коридор на Донбасі

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У середу, 28 серпня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр ООС у Facebook, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Лебединського — зі стрілецької зброї;

  • неподалік Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів;

  • чотири рази поблизу Водяного — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Широкиного — з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних Сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат із підвісом, на якому був закріплений для скидання гранатометний постріл (ВОГ-17).

КПВВ Майорськ

КПВВ Майорськ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Новолуганського застосував міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю,

  • в районі Зайцевого — з мінометів калібру 82 мм, станкові протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошківського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Південного — з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

  • поблизу Майорська противник тричі порушив режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

  • о 12:25 був обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка — Бахмут", що становив загрозу мирному населенню і персоналу, який перебував на КПВВ "Майорське".

"За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів із нашого боку не було", — йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби, 29 серпня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Мирні жителі під загрозою: терористи обстріляли гуманітарний коридор на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів був поранений один військовослужбовець ООС.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
ООС
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