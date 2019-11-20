"Мир" скасовується: у Держдумі обмовилися про плани щодо Донбасу

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашников випадково зізнався, що окупанти не мають наміру виводити терористичні угруповання з Донбасу й повертати Україні контроль над кордоном.

Таку заяву він зробив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи на Донбасі "Цензор.НЕТ"

"Який дурень виведе звідти збройні формування? Ну який? Ці люди, яких ми називаємо збройні формування, чи ви називаєте, вони воювали за свою свободу всі ці п'ять років, щоб здати цю зброю?! І ще краще – мотузку самим собі натягнути, віддати кордон з Росією і сказати: "Вішайте нас, вбивайте нас!". Ну це дурість", – сказав Калашников, у такий сосіб підтвердивши, що Росія не має наміру підтримувати жодні мирні ініціативи на тимчасово окупованому сході України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський на переговорах із главою РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандського формату" запропонує свій план щодо Донбасу.

Насамперед йтиметься про обмін полоненими, зняття економічної блокади з терористичних "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію, новий закон про особливий статус Донбасу, розведення озброєння, контроль кордону й миротворців.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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