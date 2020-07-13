Російський опозиціонер назвав компроміси для миру на Донбасі

Росія здатна продовжувати війну на Донбасі скільки завгодно, проте Кремль може піти на вирішення конфлікту в разі компромісних рішень України.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексдепутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов. Серед таких компромісів він назвав російську мову, особливий статус та амністію.

"Якщо Україна піде на якісь компроміси, які будуть прийнятні для обох сторін, питання з Донбасом вирішити можна. Москва готова йти на "заморожений" конфлікт, але не зацікавлена в цьому і готова до розміну", – вважає політик.

На його думку, прийняття "формули Штайнмаєра" нереальне, а вибори на Донбасі можна буде провести років "через п'ять після того, як усі заспокояться".

"Інакше це будуть не вибори, а профанація. Але Москва їх не вимагає, насправді. Де-факто вибори обговорюються в контексті кордону і в контексті амністії", – заявив Пономарьов.

Він зазначив, що реалізація трьох перерахованих вище пунктів, яких вимагає Москва, – "це питання трактувань й інтерпретацій". Ці питання можуть бути узгоджені під час переговорів.

"В Офісу президента є позиція, що в нас "усі регіони особливі", а децентралізація, яка прописується в Конституції, вирішує питання особливого статусу Донбасу. Я з цим повністю згоден, і за бажання навпроти "особливого статусу" цілком можна поставити галочку", – сказав російський опозиціонер.

Він підкреслив, що хоча в побуті проблем із російською мовою в Україні немає, це те питання, яке розколює суспільство.

"Але зробити якісь кроки назустріч, які б не підривали основи національної мовної політики та зняли б елемент напруги на сході – цілком можна", – впевнений політик.

Найважчим питанням він назвав амністію бойовиків "Л/ДНР", де налічується близько 150 тисяч різних "держслужбовців".

"Вони ж точно не поїдуть до Росії, їх занадто багато. Росія може забрати лише верхівку, пару сотень, нехай навіть тисячу. Решту треба якось реінтегрувати в українське суспільство. Це означає, що ми будемо змушені їх пробачити за участь в сепаратистських і бандитських організаціях і рухах. І нікуди ми від цього не дінемося, якщо ми в принципі хочемо, щоб ця територія повернулася. Ось це питання найсерйозніше", – зазначив Пономарьов.

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