"Правди і часу": генерал озвучив план завершення війни на Донбасі

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що Україні необхідно об'єктивно оцінити ситуацію на Донбасі та ще раз "щільно пройтися" Мінськими домовленостями.

"Свій план щодо Донбасу я називаю планом правди і часу", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Ми хочемо миру? Отже, треба щось робити. Оскільки на Мінських домовленостях дуже багато зав'язано – дипломатії, санкцій та іншого, – отже, спочатку треба щільно пройтися ними. Або реалізовувати їх на прийнятних для України умовах, або остаточно відмовитися від них і шукати щось інше", – переконаний Романенко.

У цьому контексті генерал зауважив: на його думку, попередня влада не мала "реального погляду на речі", що й стало причиною тривалої війни.

Він вважає, що для встановлення миру на Донбасі необхідно "правдиво показати ситуацію, яка є всередині України з цього питання і зовні", а також "провести ретельну військову розвідку".

Романенко припустив: якщо "нормандський формат" на якомусь етапі зайде у глухий кут, до процесу можна залучити США.

У цьому контексті генерал провів паралель із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту у 1973 році, коли США виступили на боці Ізраїлю у його протистоянні проти коаліції арабських країн.

Чим Трампа може зацікавити Україна?

"Чим Трампа може зацікавити Україна? Нехай згадає історичний досвід. Американці можуть сприяти вирішенню військового конфлікту у Європі. Вони отримають свої Нобелівські премії миру, мир прийде на територію України. Ми використаємо це, щоб провести реформи, зміцнитися і дочекатися, коли Росія почне розвалюватися, щоб остаточно повернути Крим і налагодити всю ситуацію", – заявив Романенко.

"Якщо президент Зеленський не вирішить питання з миром і не знайде варіант, він, напевно, не втримається при владі", – спрогнозував генерал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Романенко назвав спосіб, за допомогою якого Збройні сили України можуть відновити контроль над непідконтрольною ділянкою російсько-українського кордону.

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