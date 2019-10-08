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9 жовтня • оновлено в 05:21
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/ Розслідування

"Правди і часу": генерал озвучив план завершення війни на Донбасі

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Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що Україні необхідно об'єктивно оцінити ситуацію на Донбасі та ще раз "щільно пройтися" Мінськими домовленостями.

"Свій план щодо Донбасу я називаю планом правди і часу", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Ми хочемо миру? Отже, треба щось робити. Оскільки на Мінських домовленостях дуже багато зав'язано – дипломатії, санкцій та іншого, – отже, спочатку треба щільно пройтися ними. Або реалізовувати їх на прийнятних для України умовах, або остаточно відмовитися від них і шукати щось інше", – переконаний Романенко.

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У цьому контексті генерал зауважив: на його думку, попередня влада не мала "реального погляду на речі", що й стало причиною тривалої війни.

Він вважає, що для встановлення миру на Донбасі необхідно "правдиво показати ситуацію, яка є всередині України з цього питання і зовні", а також "провести ретельну військову розвідку".

Романенко припустив: якщо "нормандський формат" на якомусь етапі зайде у глухий кут, до процесу можна залучити США.

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У цьому контексті генерал провів паралель із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту у 1973 році, коли США виступили на боці Ізраїлю у його протистоянні проти коаліції арабських країн.

Чим Трампа може зацікавити Україна?

Чим Трампа може зацікавити Україна?

"Чим Трампа може зацікавити Україна? Нехай згадає історичний досвід. Американці можуть сприяти вирішенню військового конфлікту у Європі. Вони отримають свої Нобелівські премії миру, мир прийде на територію України. Ми використаємо це, щоб провести реформи, зміцнитися і дочекатися, коли Росія почне розвалюватися, щоб остаточно повернути Крим і налагодити всю ситуацію", – заявив Романенко.

"Якщо президент Зеленський не вирішить питання з миром і не знайде варіант, він, напевно, не втримається при владі", – спрогнозував генерал.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Романенко назвав спосіб, за допомогою якого Збройні сили України можуть відновити контроль над непідконтрольною ділянкою російсько-українського кордону.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Ігор Романенко Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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плотно пройтись нужно по перевороту.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
С такими генералами разгром ВСУ на Донбассе и полная несостоятельность в Крыму- просто само собой разумеющиеся вещи. Суть высера: "пройдемся по соглашениям", если придётся что-то делать для мира, то созовем совещание в нормандском формате. Если и это не повлияет, то позовем США, чтоб они напугали Кремль, ведь президенту амеров нужна нобелевка, Украине Крым. А если вдруг амеры не захотят вмешиваться или русские их на х...й пошлют, то будем как обычно за последние 28 лет надеяться на распад России. Свидомые, почему вы считаете себя исключительными, а весь Мир вам что-то должен?
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Беда на Украине с хенералами, сплошь идиоты!
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