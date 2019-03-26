Мінус вісім: ЗСУ розправилися з атакуючими терористами на Донбасі

У понеділок, 25 березня, терористи на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У результаті двоє українських військових отримали поранення. У відповідь на це ЗСУ ліквідували трьох і поранили п'ятьох бойовиків, повідомляє прес-центр ООС.

Підкреслюється, що бойовики обстрілювали позиції підрозділів ОС зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

24 Канал

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наших захисників чотири рази: з ручних протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Новомихайлівка; із великокаліберних кулеметів — біля села Старогнатівка і поблизу міста Красногорівка. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — у районі населеного пункту Лебединське", — йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь: із артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру — у районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї — біля селища Луганське.

З початку цієї доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі обстріляли дві школи з учнями, спробувавши звинуватити в цьому українських бійців.

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