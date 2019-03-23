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Мінус вісім: ЗСУ феєрично помстилися терористам на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 22 березня, терористи на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

У результаті один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. За даними української розвідки, 22 березня вогнем ліквідовано трьох бойовиків і п'ять поранені.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українських захисників обстріляли двічі з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів – поблизу с. Водяне, зі снайперської зброї – в районі н. п. Новомихайлівка.

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Мінус вісім: ЗСУ феєрично помстилися терористам на Донбасі

"Донецькі новини"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики провели чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру – поблизу с. Новоолександрівка, з мінометів калібру 120 мм – у районі н. п. Новозванівка, із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

Мінус вісім: ЗСУ феєрично помстилися терористам на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі. Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередная бумажная перемога Гыгыгы!!!
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