Мінус вісім: ЗСУ феєрично помстилися терористам на Донбасі

У п'ятницю, 22 березня, терористи на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

У результаті один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. За даними української розвідки, 22 березня вогнем ліквідовано трьох бойовиків і п'ять поранені.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українських захисників обстріляли двічі з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів – поблизу с. Водяне, зі снайперської зброї – в районі н. п. Новомихайлівка.

"Донецькі новини"

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики провели чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру – поблизу с. Новоолександрівка, з мінометів калібру 120 мм – у районі н. п. Новозванівка, із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі. Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків.

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