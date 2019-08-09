"Мінус три окупанти": на Донбасі самоліквідувалися терористи "ДНР"

Всього за добу 8 серпня в терористичній "ДНР" самоліквідувалися три окупанти Донбасу. При цьому відповідальність за небойові втрати вони спробували покласти на ЗСУ.

Інформацію про смерть трьох терористів оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Терористи "ДНР" "Антикор"

"200 бригада за добу в дирляндіі. П'яна бійка зі стріляниною та порушення заходів безпеки під час вивантаження боєприпасів. В результаті мінус три окупанти, а винні знову ОС. Вангую, що сьогодні теж щось буде, тому що зарплату окупантам почали давати", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", поскаржився, що бойовики його батальйону зазнали втрат особового складу – один окупант ліквідований, ще двоє отримали важкі поранення.

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