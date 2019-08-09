Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Мінус три окупанти": на Донбасі самоліквідувалися терористи "ДНР"

Читати матеріал російською

Всього за добу 8 серпня в терористичній "ДНР" самоліквідувалися три окупанти Донбасу. При цьому відповідальність за небойові втрати вони спробували покласти на ЗСУ.

Інформацію про смерть трьох терористів оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"Антикор"

"200 бригада за добу в дирляндіі. П'яна бійка зі стріляниною та порушення заходів безпеки під час вивантаження боєприпасів. В результаті мінус три окупанти, а винні знову ОС. Вангую, що сьогодні теж щось буде, тому що зарплату окупантам почали давати", – написав він.

Новини
"Це у відповідь": ЗСУ розгромили позиції окупантів на Донбасі. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР", поскаржився, що бойовики його батальйону зазнали втрат особового складу – один окупант ліквідований, ще двоє отримали важкі поранення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР ЗСУ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
9
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
«По имеющимся данным разведки НМ ДНР, гибель 4 военнослужащих ВФУ произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское. На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции НМ с которых мог бы вестись огонь в указанном ВФУ (через оперативного дежурного СММ ОБСЕ) направлении. Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении», — заключили в СЦКК.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
Фантазер)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
с фантазией у штирлица совсем плохо.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Хозяин Xоxлов, Штирлицы нынче пошли ни те
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...