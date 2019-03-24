Мінус шість: ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі

У суботу, 23 березня, на Донбасі було відносно спокійно. Зокрема, ворог тільки тричі порушив режим припинення вогню.

Втрат серед наших захисників немає. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому п'ятьох і поранивши одного окупанта, повідомляє прес-центр ООС.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогонь вівся двічі: зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Степове; з великокаліберних кулеметів – поблизу села Богданівка.

Війна на Донбасі

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зробив один обстріл наших позицій із озброєння бойової машини піхоти БМП-1 і станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4.

З початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан 1-го рангу ВМФ США у відставці, екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах заявив, що українська армія неодмінно стане такою ж сильною, як ізраїльський ЦАХАЛ. До цього її стимулює війна з Росією, яка повністю вже ніколи не закінчиться.

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