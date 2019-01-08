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Мінус шість: ЗСУ похвалилися вдалими боями на Донбасі

1.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 7 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Водночас четверо окупантів загинули і двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Так, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березово на Донецькому напрямку і поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Мінус шість: ЗСУ похвалилися вдалими боями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Опос даже ссылки на источники перестал давать. Просто сам по утрам расписывает ежедневные сводки и делов то. Свидомое быдло схавает
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В ближайшее время значит услышим завывания "активистов-волонтеров" с просьбой подкинуть деньжат на памперсы поломавшимся киборгам которых пачками привезли в госпиталь Куева на незапланированный ремонт
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Семь украинских военнослужащих были госпитализированы, а двое скончались в результате отравления некачественным алкоголем в Рождественскую ночь.В ходе разбирательства выяснилось, что спиртное украинским военным подарили волонтеры Новый год и Рождество.
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