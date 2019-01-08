Мінус шість: ЗСУ похвалилися вдалими боями на Донбасі

У понеділок, 7 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Водночас четверо окупантів загинули і двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

Так, опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Станиця Луганська на Луганському напрямку, хутора Вільний на Попаснянському напрямку, в районі селища Луганське на Світлодарському напрямку, селища Березово на Донецькому напрямку і поблизу населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку.

ЗСУ на Донбасі

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.