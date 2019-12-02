Мінус п’ятеро окупантів: Росія зазнала серйозних втрат на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 1 грудня отримали відсіч від сил ООС і знову зазнали важких втрат. Зокрема, три бойовики отримали "квиток на концерт Кобзона".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, загарбники були з різних підрозділів.

"Втрати російсько-окупаційних військ 1 грудня становили: безповоротні (200) – 3 (1 ОМСБр), санітарні (300) – 2 (1-1 1 ОМСБр, 1-11 ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали серозних втрат Главред

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати збройних формувань Росії у листопаді становили 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 – санітарні втрати ворога.

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