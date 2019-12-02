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2 грудня • оновлено в 11:15
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/ Розслідування

Мінус п’ятеро окупантів: Росія зазнала серйозних втрат на Донбасі

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Російсько-окупаційні війська на Донбасі 1 грудня отримали відсіч від сил ООС і знову зазнали важких втрат. Зокрема, три бойовики отримали "квиток на концерт Кобзона".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, загарбники були з різних підрозділів.

"Втрати російсько-окупаційних військ 1 грудня становили: безповоротні (200) – 3 (1 ОМСБр), санітарні (300) – 2 (1-1 1 ОМСБр, 1-11 ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

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Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали серозних втрат

Російсько-окупаційні війська на Донбасі зазнали серозних втрат

Главред

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати збройних формувань Росії у листопаді становили 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 – санітарні втрати ворога.

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Петров Александр
Петров Александр
Враньё.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Всегда прикольно: "российские оккупационные войска" состоящие из граждан Украины. Ведь жителей Донбасса никто гражданства не лишал. А вот теперь они получают гражданство РФ. А теперь эти "полковник Анатолий Штефан (Штирлиц)" (а Штирлиц был москалём-комунякой) не переживает, что РФ ответит за убийство своих граждан?
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2
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Перов Василий
Перов Василий
Тоже чтоль в фэйспуке что нибудь написать... Напишу я например рогули завалили 200 шахтёров... Завтра будет статья в Обозе))) Один Обоз воюет - Бутусов и пара педиков генералов в Фэйспуке))) Остальные уже не воюют ждут 9-го..
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5
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