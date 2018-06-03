"Мінус один": в мережі розповіли про круту роботу снайпера ЗСУ

На Маріупольському напрямку снайпер Збройних Сил України знищив терориста.

Окупант знаходився на висоті "Дєрзкая", повідомив у своєму Facebook користувач Serg Marco.

"Маріупольський напрямок. Сепарская висота "Дєрзкая". Мінус один колаборант від роботи нашого снайпера, потрапляння в голову. Це новина від снайперів за останню добу.

А то не тільки ж про успіхи ворожих снайперів писати", - отаметіл він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня на Маріупольському напрямку в районі Широкино був знищений ворожий снайпер. У той день, за даними розвідки, було знищено двоє і поранено четверо терористів.