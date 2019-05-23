Мінус один "Утьос": сили ООС завдали поразки терористам потужним ударом

У середу, 22 травня, близько 21.00 сили ООС знищили пострілом із ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Утьос" терористів "ДНР".

В результаті успішної операції захисників крім ворожої техніки також був ліквідований розрахунок російських окупаційних військ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Дмитро "Мюллер" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух позиції терористів Скріншот відео

"За даними наших джерел, 22 травня близько 21.00 в районі селища Бетманове (Червоний Партизан) українськими військовими за допомогою ПТРК було знищено ворожу укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Утьос" разом із розрахунком російських окупаційних військ. За результатами успішної операції, один бойовик був знищений, ще один отримав важке поранення. Також — "мінус" один "Утьос". Донбас — це Україна!" — розповів український захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські захисники з 24-ї бригади імені Короля Данила успішно знищили БМП противника в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

17 травня бійці 54-ї механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки противника під Первомайським в окупованій Луганській області.

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