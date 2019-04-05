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Мінус чотири: ЗСУ потужно провчили терористів на Донбасі

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Російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 квітня 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомила прес-служба ООС на сторінці в Facebook, внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, в результаті боїв чотирьох окупантів знищили, двох - поранили. Також вогнем знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.

Мінус чотири: ЗСУ потужно провчили терористів на Донбасі

ТСН

Ворог обстрілював наших захисників з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:

  • тричі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;

  • двічі, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї біля Авдіївки;

  • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Піски;

  • зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля селища міського типу Талаківка;

  • з автоматичних станкових гранатометів в районі населеного пункту Павлопіль;

  • з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів біля села Новоселівка Друга.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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