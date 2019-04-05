Мінус чотири: ЗСУ потужно провчили терористів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 квітня 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомила прес-служба ООС на сторінці в Facebook, внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
За даними розвідки, в результаті боїв чотирьох окупантів знищили, двох - поранили. Також вогнем знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.
ТСН
Ворог обстрілював наших захисників з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:
тричі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;
двічі, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї біля Авдіївки;
з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Піски;
зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля селища міського типу Талаківка;
з автоматичних станкових гранатометів в районі населеного пункту Павлопіль;
з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів біля села Новоселівка Друга.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".