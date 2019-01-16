Мінус 7 окупантів: воїни ЗСУ змусили замовкнути терористів на Донбасі

У вівторок, 15 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, чотири окупанти загинули і троє отримали поранення, повідомляється в прес-центрі ООС на Facebook. Відзначається, що після цього протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Зокрема, в середу окупанти вчинили обстріл в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Кримське, з автоматичних гранатометів в районі селища Новоолександрівка.
Воїни ЗСУ
facebook.com/ato.news
Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в районі населеного пункту Славне і з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Гнутове.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Українські військові продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 січня, на Донбасі знову пожвавилися бої, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення. У той же час бійці за добу ліквідували чотирьох окупантів, ще двоє були поранені
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