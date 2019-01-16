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Мінус 7 окупантів: воїни ЗСУ змусили замовкнути терористів на Донбасі

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У вівторок, 15 січня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, чотири окупанти загинули і троє отримали поранення, повідомляється в прес-центрі ООС на Facebook. Відзначається, що після цього протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Зокрема, в середу окупанти вчинили обстріл в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Кримське, з автоматичних гранатометів в районі селища Новоолександрівка.

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Воїни ЗСУ

Воїни ЗСУ

facebook.com/ato.news

Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в районі населеного пункту Славне і з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Гнутове.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Українські військові продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню.

Війна за незалежність: ЗСУ відмінусовали 7 окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 січня, на Донбасі знову пожвавилися бої, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення. У той же час бійці за добу ліквідували чотирьох окупантів, ще двоє були поранені

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Так и надо: руссопидаров - в утиль!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
За неделю до выборов Обоз будет вещать про сотни уничтоженных "террористов" для поднятия боевого духа у евроукров.
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Novikova Irina
Novikova Irina
.........По данным разведки, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения, сообщается в пресс-центре ООС на Facebook....... Гибнут и гибнут оккупанты на Facebook и на Обозе!!!
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