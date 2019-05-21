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/Розслідування

Мінус 7 окупантів: на Донбасі українські воїни дали жорстку відповідь "Л/ДНР"

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У понеділок, 20 травня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, один окупант знищений, іще шість — отримали поранення, повідомляє у Facebook ООС.

ЗСУ

ЗСУ

kievnews

Новини
"Навічно в Росії!" Окупанти цинічно відповіли Зеленському на повернення Криму

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Гнутове;

  • з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — біля села Старогнатівка;

  • з автоматичних станкових гранатометів — поблизу села Водяне;

  • двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля населених пунктів Опитне і Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:

  • двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новгородське;

  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — в районі населеного пункту Новотошківське;

  • з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів — поблизу населеного пункту Золоте-4;

  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля села Миколаївка друга.

Новини
Війна на Донбасі: окупанти нарвалися на жорстку відповідь ЗСУ

Від початку поточної доби, 21 травня, ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Водяне;

  • з великокаліберних кулеметів — біля села Гнутове.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення. На кожен обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Мінус 7 окупантів: на Донбасі українські воїни дали жорстку відповідь "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці 54-ї механізованої бригади ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки окупаційних військ РФ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ЗСУООС
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