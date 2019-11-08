Мінус 4! Окупанти жорстко поплатилися за вбивство воїна ЗСУ

Російські окупаційні війська в четвер, 7 листопада, втратили 4 людини під час боїв на Донбасі.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму каналі в Telegram. Він уточнив, що одного бойовика терористи втратили безповоротно.

"Безповоротні (200) – 1 особа; санітарні (300) – 3 людини. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн БУВ убитий, ще четверо получил поранених внаслідок бойовий Дій на Донбасі 7 листопада.

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