Мінус 32: ЗСУ жорстко відповіли "Л/ДНР" за кривавий четвер на Донбасі

У четвер, 23 серпня, терористи на Донбасі після кривавих атак позбулися 12 бойовиків. Ще 20 поїхали до госпіталів.

Про це свідчать дані української розвідки, інформують на сторінці ООС у Facebook. Там також відзначили, що ситуація на окремих ділянках району проведення операції Об'єднаних сил загострюється, проте залишається повністю контрольованою.

Так, за минулу добу на Донбасі бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, зокрема тричі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Російські окупанти вели прицільний вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкино.

Ситуація на Донбасі 23 серпня http://mediarnbo.org

На Луганському напрямку неподалік від населених пунктів Кримське і Новотошківське терористи вдалися до штурмових дій, але військовослужбовці Об'єднаних сил припинили ці спроби й залишилися на займаних позиціях.

Нагадаємо, 23 серпня в селі Кримське Луганської області загинули четверо українських захисників. Ще один військовий загинув під час обстрілу на Донеччині.

Як писав OBOZREVATEL, пізніше в мережі показали бійців батальйону "Айдар", які віддали життя за Україну. Були оприлюднені фото Мар'яна Найди, Тараса Проценка, Михайла Щербанюка та Андрія Чирви.