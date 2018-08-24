МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Мінус 32: ЗСУ жорстко відповіли "Л/ДНР" за кривавий четвер на Донбасі

6.6тЧитати новину російською

У четвер, 23 серпня, терористи на Донбасі після кривавих атак позбулися 12 бойовиків. Ще 20 поїхали до госпіталів.

Про це свідчать дані української розвідки, інформують на сторінці ООС у Facebook. Там також відзначили, що ситуація на окремих ділянках району проведення операції Об'єднаних сил загострюється, проте залишається повністю контрольованою.

Так, за минулу добу на Донбасі бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, зокрема тричі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Новини
ЗСУ розбили позицію терористів: з'явилися фото здобичі

"Російські окупанти вели прицільний вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні прес-служби.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкино.

Мінус 32: ЗСУ жорстко відповіли "Л/ДНР" за кривавий четвер

Ситуація на Донбасі 23 серпня

http://mediarnbo.org

На Луганському напрямку неподалік від населених пунктів Кримське і Новотошківське терористи вдалися до штурмових дій, але військовослужбовці Об'єднаних сил припинили ці спроби й залишилися на займаних позиціях.

Нагадаємо, 23 серпня в селі Кримське Луганської області загинули четверо українських захисників. Ще один військовий загинув під час обстрілу на Донеччині.

Як писав OBOZREVATEL, пізніше в мережі показали бійців батальйону "Айдар", які віддали життя за Україну. Були оприлюднені фото Мар'яна Найди, Тараса Проценка, Михайла Щербанюка та Андрія Чирви.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини Донбасутерористи "ДНР"ООС
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
3
5
Смішно
70
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Бетоном и стекловатой украинская земля русской падали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shtad Bander
Shtad Bander
если судить по истеричности и злобе. Украина уже победила, причём завела танки в Москву, разрушили кремль с Большим театром (Малый тоже не забыли), на лобном месте установили шест и устроили всемирный конкурс стриптиза. А все эти комментаторы новостей подвывают в изгнании или из глубокого подполья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Просто, укропам - обидно очень... Ведь они же считали себя "героями", и хотели панувать, но - получили по соплям на Донбассе, и - жидко обосралися... )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги