Мінус 3: окупанти зазнали втрат на Донбасі

За минулу добу, 22 жовтня, російські окупанти, без застосування озброєння забороненого Мінського домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил ву Facebook, втрат серед особового складу ООС немає. За даними розвідки, протягом доби троє окупантів були знищені, ще двоє поранені.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Майже в половині випадків українські військові відповідали адекватним вогнем.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське", — йдеться у повідомленні.

Також терористи обстрілювали опорний пункт українських сил неподалік Щастя із автоматичних і станкових гранатометів протягом майже трьох годин.

"Найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар'їнки і Лебединського", — додали в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ дали відсіч окупантам на Донбасі.