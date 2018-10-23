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/Розслідування

Мінус 3: окупанти зазнали втрат на Донбасі

4.4тЧитати матеріал російською

За минулу добу, 22 жовтня, російські окупанти, без застосування озброєння забороненого Мінського домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил ву Facebook, втрат серед особового складу ООС немає. За даними розвідки, протягом доби троє окупантів були знищені, ще двоє поранені.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Майже в половині випадків українські військові відповідали адекватним вогнем.

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Мінус 3: окупанти зазнали втрат на Донбасі

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське", — йдеться у повідомленні.

Також терористи обстрілювали опорний пункт українських сил неподалік Щастя із автоматичних і станкових гранатометів протягом майже трьох годин.

"Найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар'їнки і Лебединського", — додали в прес-центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ дали відсіч окупантам на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили травмы в результате падения танка с железнодорожной платформы при погрузке техники в Рубежном.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Окупанты -3.Молодцы шахтёры,вали карателей-оккупантов!
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Ски Андрей
Ски Андрей
Tapasenko 0leg, и все узкоглазые...да дебилушка? и на камеру палятся-читя,ясногорск,ну мля шахтёры.....скольких уже прикопали на родине как собак?ну что ж ...судьба у вас такая дохнуть за царька-мразматика!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да все-то они знают, сколько точно там погибло, ага, все поверили. Своих атошников точно считать не забывайте
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Ски Андрей
Ски Андрей
Аполлон Безобразов, тебе не стыдно что твой президент такой долбо...б???!!! ты точно хочешь сгореть в ядерной войне и попасть в рай???
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