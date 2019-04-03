Троє вбитих, вісім поранених: бійці ОС потужно помстилися за товаришів. Усі подробиці боїв

У районі проведення операції Об'єднаних сил 2 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів.

В результаті загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС. У відповідь вогнем троє окупантів були знищені, восьмеро поранені.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили вісім обстрілів: у районі населеного пункту Верхньоторецьке, неподалік села Широкине, міста Авдіївка, біля Гнутового і Водяного.

Загиблі герої Яна Червона і Олександр Мілютін

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів: у районі населеного пункту Новозванівка, міста Попасна та поблизу села Катеринівка.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил, підкреслили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня після прямого потрапляння ПТКР терористів у бліндаж загинули добровольці Яна Червона (позивний "Відьма") і Олександр Мілютін (позивний "Дід").

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