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Троє вбитих, вісім поранених: бійці ОС потужно помстилися за товаришів. Усі подробиці боїв

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У районі проведення операції Об'єднаних сил 2 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції українських підрозділів.

В результаті загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС. У відповідь вогнем троє окупантів були знищені, восьмеро поранені.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили вісім обстрілів: у районі населеного пункту Верхньоторецьке, неподалік села Широкине, міста Авдіївка, біля Гнутового і Водяного.

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Загиблі герої Яна Червона і Олександр Мілютін

Загиблі герої Яна Червона і Олександр Мілютін

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів: у районі населеного пункту Новозванівка, міста Попасна та поблизу села Катеринівка.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил, підкреслили в ОС.

Троє вбитих, вісім поранених: бійці ОС потужно помстилися за товаришів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня після прямого потрапляння ПТКР терористів у бліндаж загинули добровольці Яна Червона (позивний "Відьма") і Олександр Мілютін (позивний "Дід").

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Куски п.зды по блиндажу Всем батальоном собирали Мне грустно, но я чота ржу Давно мы хлопцы так не ржали
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дебилы блядь. Одни мощно и фееричное мочат других и наоборот. Ответка прилетит обязательно. И ответка за ответку.
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!! Ласкаво просимо новоприбулих в бригаду 200!!!
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