Мінус 10 окупантів! У мережу потрапило відео нищівної операції ЗСУ на Донбасі

У Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін у Facebook, опублікувавши відео операції. За його словами, в результаті були ліквідовані 6 окупантів, ще 4 отримали поранення.

"За цим командним пунктом ворога довго і таємно спостерігали. Чекали моменту, коли на командному пункті одночасно буде велика кількість людей. А потім настав час "X" і операція почалася. Кілька хвилин і від командного пункту нічого не залишилося", — розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, недавно офіцер ЗСУ показав ефектне відео атаки українських захисників на "Л/ДНР" на Донбасі, у результаті якої було знищено одиницю військової техніки терористів "Урал".

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