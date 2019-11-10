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10 листопада • оновлено в 12:08
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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Минские соглашения: отказаться нельзя выполнять

1.7т Читати матеріал російською

"Голос" полгода находился в анабиозе, а тут вдруг взял и выдал на удивление разумное и реалистичное по нынешним обстоятельствам предложение. Когда я в пятнадцатом году говорил, что сейчас можно - необходимо! - подписывать любую филькину грамоту, единственная цель всех этих "Минских соглашений" - остановить продвижение танковых колонн и выиграть время, чтобы построить армию и экономику, а там будем дальше танцевать исходя из ситуации - боже, сколько говна на меня было вылито... И ничего я не понимаю в Украине, и в войне, и в Донбассе, и езжай в свою Москву, и не надо нас учить, и прочее и прочее.

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Путин правильно их считал

Прошло пять лет. И вот уже о том, что минские выполнили свою функцию, и что за выигранное время построены и армия и экономика, и можно отказываться от этой филькиной грамоты, которая теперь начинает мешать - заявляет уже парламентская фракция.

Еще бы это дошло до одного там деревянного буратины, который прибежал из цирка и с выпученными глазами начал всерьез выполнять эту филькину грамоту, разводить войска и договариваться посередине, великий, прости господи, стратег- и было бы совсем замечательно, но...

Купирование и заморозка конфликта при постоянном международном давлении, а самим строить и строить армию и страну, как черти, переводить и переводить её на военные рельсы, круглосуточно, пахать и пахать, разъяснять и понимать самим, года полтора - два еще есть, России прямое вторжение сейчас не выгодно, она к нему еще не готова - другого реалистичного варианта сейчас нет.

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Но, как уже было сказано выше - но...

Что касается санкций - да, отказ от Минских ведет к их снятию. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета. Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.

В том, что новая власть способна еще пять лет возить Россию мордой по столу за невыполнение Минских - я крайне крайне сомневаюсь. За умственной несостоятельностью.

Они не умеют в дипломатические победы. Они умеют только в деревянную табуретку.

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В барыжьей власти ни разу не сомневался. А в новой...

По-моему, все идет как раз к противоположному.

И если вопрос сейчас стоит так - что про*бать: санкции, или Донбасс? - я бы, пожалуй, выбрал все же санкции.

Вопрос в персоналиях. Вишь ты, какое дело.

Так что сценария у нас опять два.

Х*ровый и еще более х*ровый.

Отказаться нельзя выполнять.

Выбирайте.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Telegram-канал Аркадия Бабченко
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Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, свиномый аркашка, обкурившись "коксом", впал в очередную пропагандонскую истерику ))
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Остапа понесло.....разговорчивый какой то трупак...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну да, для xoxла подписанное им соглашение имеет ценность клочка бумаги, а данное слово вообще дуновение ветерка. Ну мало ли, что мы там в котлах подписали? Таперь-то мы не в котлах! И как с такой недостраной вообще что-то подписывать и о чем договариваться? Бабченко не знакомо понятие "репутация". У него самого репутация прохиндея и выродка, так он и Украине того же желает
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Кристина Стефанова, - Сегодня у ка*апов и им сочувствующих - обострение. Сочувствую! Выпейте валерьянки. Когда состоялась агрессия российской армии в Украину - вас (ничего, что с маленькой буквы?) ничего не волновало? Нормально, когда российская армия спокойно входит на территорию суверенной страны. Это - в правилах уголовного кодекса поведения - вашего поведения! Не призываю подумать о международном праве - не по сеньке шапка. Скажу лишь, что первой начала лгать и предавать Москва еще 350 лет назад. А вы даже события четырехлетней давности, которым свидетелей - миллионы, перевираете. Порядочному человеку, по меньшей мере, было бы стыдно!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кристина Стефанова, Трупная у него репутация)
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