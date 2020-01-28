Мінські угоди під загрозою: терористи перейшли до підлої стратегії на Донбасі

За минулу добу, 27 січня, російські окупаційні війська вчинили обстріл в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка, Донецька область.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, збройні формування РФ застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські військові відзначили, що терористи цілеспрямовано обстрілювали позиції ЗСУ напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Такі провокаційні дії озброєних формувань Російської Федерації в зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення і змусити підрозділи Об'єднаних сил відкривати вогонь, звинувативши в подальшому наших захисників у зриві Мінських домовленостей", – відмічено в повідомленні.

У штабі наголосили, що за задумом російських окупантів, після відповідних обстрілів ЗСУ, вони будуть мати всі підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , за минулу добу, 27 січня, збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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