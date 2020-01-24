Скандал із "дірявою" бронею для нових БТР: Міноборони жорстко відреагувало

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з Міністерством оборони підтвердили дефекти броні, отриманої Харківським конструкторським бюро з машинобудування для нової партії БТР-4, і вжили заходів щодо їх усунення.

Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомив у Facebook заступник гендиректора концерну Мустафа Наєм.

"Результати перевірки показали, що оприлюднена інформація частково підтверджується. Згідно з отриманою від співвиконавців технологічною документацією, при вхідному контролі на корпусах, виготовлених "Лозівським ковальсько-механічним заводом", були виявлені дефекти зварних з'єднань", – написав він.

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У ЛКМЗ у свою чергу заявили, що ці ушкодження нібито виникають у процесі зварювання і усуваються в подальшому при виготовленні кінцевої продукції.

"Для нас це була дуже тривожна новина. Ми усвідомлюємо всю відповідальність за військову техніку і озброєння, що поставляються до військових частин ЗСУ на фронті. У зв'язку з виявленою інформацією керівництво Державного концерну разом із фахівцями Міністерства оборони та Збройних сил України, а також представниками підприємств, що виробляють БТР, створило робочу групу для перевірки якості комплектуючих військової техніки", – повідомив Наєм.

Відзначається, що 24 січня робоча група вже перевірила броню і виявила наявність пошкоджень наплавлення на зварних з'єднаннях бортів на кількох бронетранспортерах.

"Зараз члени робочої групи, спільно з представниками підприємств, проводять перевірку обставин та причин виникнення згаданих дефектів", – додав він.

Наєм уточнив, що керівництво державного концерну зажадало від "Лозівського ковальсько-механічного заводу" в повному обсязі і за свій рахунок виконати свої зобов'язання за якістю комплектуючих відповідно до вимог технічної документації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У грудні 2019 року Харківське конструкторське бюро імені Морозова, що входить у концерн "Укроборонпром", передало Збройним силам України 12 нових БТР-4, які раніше не могли виготовити через проблеми з імпортною сировиною.

Бюро отримало замовлення на 45 машин ще в 2016 році, проте до літа 2019 роки жоден БТР у ЗСУ так і не надійшов. Військова приймальна комісія Міноборони забракувала імпортну броню, з якої ХКБМ планувало виробляти машини.

НАБУ відкрило кримінальне провадження через використання неякісної броні для виготовлення БТРів на підприємствах "Укроборонпрому".

23 січня в мережі з'явилися фото нових корпусів для наступної партії БТР-4. На знімках були виразно видно тріщини.

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