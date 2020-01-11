Зізнання – тільки початок: міністр оборони сказав, що буде з розслідуванням щодо Boeing

Міністерство оборони України відправило в Іран в складі групи для розслідуванням причин аварії лайнера Boeing 737 "МАУ" 2 кваліфікованих експертів, які зможуть встановити точну причину трагедії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" в суботу, 11 січня, розповів глава відомства Андрій Загороднюк.

"Ми висловлюємо співчуття нашим співвітчизникам, а також громадянам Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії, і сподіваємося, що буде якомога швидше проведено розслідування цього питання. Можу сказати, що з Міністерства оборони ми відправили до Ірану найкращих наших фахівців . В Головній інспекції Міністерства оборони є частина, яка розглядає інциденти з військовими літаками. Крім самого літака і екіпажу, ми відправили туди двох дуже кваліфікованих осіб", – сказав він.

Міністр оборони сказав, що буде зі справою Boeing УНІАН

За словами міністра, один із них експертів розглядав 15, а інший – 17 інцидентів, вони сертифіковані Міжнародною організацією цивільної авіації.

"У одного – 30 років льотного стажу, інший – інженер з авіатехніки. Вони брали участь у розслідуванні всіх резонансних подій, які були до цього. Тому у нас немає сумнівів, що з усією інформацією, яку вони зможуть отримати, ми отримаємо найбільш об'єктивну" , – зазначив Загороднюк.

За його словами, зараз Україна очікує висновків експертизи, яка визначить справжню причину катастрофи.

"Ми знаємо, що вони визнали факт. Але одна справа – політичне визнання факту, а інша справа – як це все було і висновки експертизи. Тобто ми зараз чекаємо висновків експертизи", – підкреслив міністр.

Загороднюк зазначив, що Іран повністю співпрацює з Україною в цьому питанні, і якщо українські фахівці отримають всю необхідну інформацію, вони точно встановлять причину падіння українського літака.

"Наші фахівці знають всі ракетні системи – російського, українського та інших виробництв, вони зможуть чітко визначити всі. Тобто, у нас немає ніяких сумнівів, що при наданні достатніх даних ми визначимо причину", – пояснив Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна знала про ракетний удар по літаку ще до заяв міжнародних партнерів і зізнання Ірану.

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