Міноборони раптово припинило розробку озброєння: що сталося

Міністерство оборони України зупинило розробку нових видів бронетехніки та озброєння.

Як повідомляє прес-служба Укроборонпрому, створення зброї проходило на ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. А. Морозова".

"ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. А. Морозова" вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – ряд рішень Міноборони України, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України", – йдеться в повідомленні.

У Укроборонпрому відзначили, що Міноборони припинило фінансування виробництва БТР-4 через нездатность приватної компанії ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", виробляти необхідну кількість корпусів.

БТР-4 Укроборонпром

Так у відомстві підкреслили, що військові вимагають від ХКБМ сплатити штрафних санкцій в розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення. При цьому Міноборони, без пояснення причин, припинило фінансування розробок нових видів бронетехніки. Зокрема, глибокої модернізації одного з основних танків українського війська, яка повинна в корені підвищити ефективність бойової машини.

"Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків і загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства", – підсумували в Укроборонпромі.

Танк Укроборонпром

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус заявив про прийдешні масові звільнення на підприємствах концерну.

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